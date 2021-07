A cidade de Formosa, em Goiás, recebe um festival gratuito de pipas neste sábado, 17. Serão distribuídas gratuitamente 200 pipas para as crianças se divertirem, além de pipoca e algodão doce.

A ação faz parte da divulgação do primeiro bairro planejado da cidade Jardim Europa, da Trinus Co., sócia da TG Core e que conta com duas parceiras, a servicer Serv+ e o escritório de advocacia TBSLaw, para formar a primeira landtech do Brasil no local.

São cerca de 1.500 lotes a partir de 200m², com rede de energia, iluminação pública já parcialmente ligada, galeria de água pluvial, rede de água tratada e uma praça de lazer planejada para aumentar a qualidade de vida dos moradores. O VGV estimado é de R$ 120 milhões e representa 5,96% do PL do TGAR11, o Fundo da gestora independente TG Core.

Como o Festival de Pipas faz parte do lançamento de novos lotes, haverá plantão de vendas durante a ação e uma das novidades para os clientes é a assinatura digital de contratos. Uma equipe especializada estará no local com toda a operação de contratos para assinatura na hora.

Protocolos de segurança

Lembrando que mesmo sendo ao ar livre, a recomendação de cuidados contra a Covid-19 permanece, devendo ser respeitado o distanciamento entre as pessoas e com o uso de máscaras obrigatório.

Serviço

Festival de Pipas

Data: 17/06

Horário: das 9h às 17h. Distribuição de kit pipas a partir das 14h.

Endereço: Jardim Europa Bairro Planejado - Rua A