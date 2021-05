A indústria de bens de consumo, Flora, que é detém marmas como Minuano, Francis e Neutroux, lançou um e-commerce exclusivo para o consumidor final. O portal CompraFlora.com.br comercializa o portfólio completo de produtos para os cuidados pessoais, da casa e das roupas da empresa, que ultrapassa 300 itens.



A companhia aposta no canal para estratégia de vendas e de relacionamento com consumidores de suas 12 marcas – Minuano, Francis, Neutrox, Albany, OX Cosméticos, Brisa, Assim, Phytoderm, Kolene, Karina, No Inset e Mat Inset.

“O ambiente digital nos permite apresentar todo o nosso portfólio em um único ambiente, o que não é viável em lojas físicas, que têm limitação de espaço”, explica Thiago Cardoso, Diretor de Negócio responsável pelo CompraFlora. “Esse canal direto com os nossos consumidores também nos permitirá entender melhor seus hábitos de consumo, frequência, entre outros dados importantíssimos para oferecermos produtos cada vez mais alinhados às suas necessidades”, completa.



Para promover sua presença digital, a Flora contará com um time de influenciadores e formadores de opinião. “As embaixadoras das nossas marcas e os influenciadores digitais já são partes fundamentais das estratégias de divulgação dos produtos. Agora, eles poderão incentivar a compra segura por meio de ações com códigos de desconto. As campanhas levarão os consumidores à loja virtual em apenas um clique, proporcionando uma experiência de compra sem atritos”, finaliza Cardoso.