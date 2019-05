Fast Açaí conquista Selo de Excelência da Associação Brasileira de Franchising

Reconhecimento



Goiás em destaque A Fast Açaí, rede de franquias goiana, conquistou o Selo de Excelência da Associação Brasileira de Franchising 2019. O prêmio, que é o maior do Franchising Brasileiro, foi entregue às marcas chanceladas pela ABF em solenidade realizada no último dia 26 de abril, no WTC Hall, em São Paulo. A rede de franquias foi a única do…