Famosa rede de cookies de Brasília inaugura primeira loja em Goiânia

Rede de cookies inaugura primeira loja em Goiânia

A rede brasiliense American Cookies inaugurou a sua primeira unidade na capital goiana, no setor Marista. A loja fica na Avenida T-9, número 240, na Galeria T-9 Center. Quem conhece a marca, sabe que os cookies dela são desejados e cobiçados. Cada um tem 100 gramas e ao todo são 20 opções de sabores que vão do tradicional chocolate ao leite ao com whisky Jack Daniel's. Os pedidos podem ser feitos no formato take away na loja física, que em bom e velho português é pegar a comida para levar, e pelo aplicativo do Uber Eats, todos os dias, das 11h às 22h. A casa, que tem filiais em Brasília, Belo Horizonte e São Paulo, também oferece shakes feitos de cookies como de Ovomaltine, Nutella, caramelo belga, red velvet com leite ninho, soda italiana, cafés e chocolate quente.

Em busca parceria

Celg GT procura parceiros na geração de energia solar em Goiás. A empresa lançou uma chamada pública visando constituir aliados, para implantação, comercialização de energia, operação e manutenção de uma Usina Solar Fotovoltaica de 90 MWp em etapa única ou em etapas de no mínimo 10 MWp cada, no município de Cachoeira Dourada, cidade do sul de Goiás que faz fronteira com o estado de Minas Gerais. A energia produzida não será usada diretamente, mas injetada na rede e pode ser comercializada para qualquer distribuidora ou consumidor livre de energia elétrica do Brasil. Aos investidores que se interessarem a ser parceiros no empreendimento vale ressaltar que a área de construção é terreno próprio da Celg GT. Os documentos oficiais para este chamamento público estão em celggt.com.

Segurança para quando as aulas voltarem

O Colégio Agostiniano Nossa Sra. de Fátima contratou a consultoria da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein para a elaboração do plano estratégico de retomada das aulas presenciais. O colégio é o único de Goiás a contar com apoio do Einstein para o desenvolvimento de seus protocolos e definição dos procedimentos de biossegurança na escola. A consultoria se junta ao Comitê de Segurança e Saúde do colégio, que desde maio vem estudando e avaliando as recomendações de autoridades sanitárias e os protocolos de retomada das aulas em diversos países. O retorno das aulas presenciais em Goiás só deve ocorrer após a queda no número de mortes diárias por coronavírus em no mínimo 15% durante quatro semanas e com a manutenção da ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) igual ou menor a 75%, também durante quatro semanas. A previsão de retomada das atividades presenciais em setembro deve ser suspensa.

Molho especial

O McDonald's vai vender, por tempo limitado, o molho especial do Big Mac em frasco. Um dos mais famosos e desejados itens da rede será comercializado a partir de 1° de setembro, em potes de 23 gramas (R$ 2,90) ou frascos de 190 gramas (R$ 15,90). É a primeira vez que rede vende este produto nos restaurantes do país. O Méqui também anunciou uma edição especial do sanduíche Duplo Big Mac, que leva quatro hambúrgueres em sua composição.

Ajuda para rede pública de Anápolis

Geolab colabora com a cessão de dois leitos completos de UTI para a saúde pública de Anápolis por 30 dias, que poderão ser renovados por igual período. O valor de investimento desses leitos é de R$ 108 mil por mês. A empresa também doou equipamentos para estrutura a UTI do Hospital Municipal de Anápolis, destinada para tratamento de pacientes com síndrome respiratória aguda grave, que neste caso também enquadra pacientes com Covid-19. Foram repassados 10 suportes de soro, 10 mesas de apoio para refeição, 2 beliches, 4 colchões e um bebedouro industrial, mobiliário que proporcionou uma estrutura melhor para este espaço reservado da unidade hospitalar.

Novo agora