Empresa goiana já fez mais de 1.400 testes em artistas e funcionários goianos durante lives

A empresa goianiense Nutriex foi a responsável pela testagem para detectar o novo coronavírus nas apresentações virtuais deles. Ela fez mais de 1.400 testes somente para os artistas e funcionários goianos. Fundada em 2000, a empresa atua na industrialização, importação e distribuição de cosméticos, cosmecêuticos, nutracêuticos e produtos hospitalares. Com sede administrativa em Goiânia (GO), ela tem um parque fabril na capital e outros dois em Aparecida de Goiânia (GO), a empresa possui cerca de 300 colaboradores e exporta para mais de 16 países.

Leonardo, Marília Mendonça, Jorge e Matheus, Bruno e Marrone, Maiara e Maraisa, Naiara Azevedo, Zezé de Camargo e Luciano, Israel Novaes, Marcos e Belutti, Luiza e Maurílio, João Neto e Frederico, Zé Felipe, João Reis, Fabricio e Henrique, Israel e Rodolffo, Studio Ao Vivo (Rayane e Rafaela e Juan Marcus e Vinícius), Leo Magalhães, Leonardo e Mato Grosso e Mathias. Além do sucesso no ramo sertanejo, todos esses artistas têm outra coisa em comum durante as lives neste período de pandemia.

Ampliação

Grupo América, que faz parte do Sistema Hapvida, ampliou a clínica localizada na Avenida T-1, no Setor Bueno, e agora passa a contar com laboratório de análises clínicas e unidade do Vida & Imagem. No local é possível fazer coletas de sangue, curva glicêmica e hemograma, além de atender a demanda de exames para detecção de Covid-19. A clínica não atende exames de urgência e de emergência.

Vacinação domiciliar

Neste tempo de pandemia, a empresa Vacina Fácil está disponibilizando atendimento domiciliar para vacinação. Uma equipe se desloca até a casa do paciente, levando toda a estrutura necessária juntamente com as vacinas já pré-agendadas. Além de Goiânia, o atendimento em casa acontece em Aparecida de Goiânia, Trindade, Abadia de Goiás e Senador Canedo. O agendamento pode ser feito pelo telefone (62) 3920- 0250.

Tecnologia no Bougainville

A Samsung inaugurou uma nova unidade no Shopping Bougainville, no piso 2 do mall. A loja disponibiliza para os cliente os últimos lançamentos em smartphones, tablets e acessórios exclusivos para possam ser vistos, tocados e interagir com eles. Seguindo o protocolo da Prefeitura de Goiânia, a nova loja segue todas as recomendações sanitárias como o controle do acesso de clientes, disponibilização de álcool em gel, uso obrigatório de máscaras e distanciamento social. O funcionamento é das 12h às 20h.

Investimentos nos colaboradores

A JBS divulgou que investiu mais de R$ 100 milhões em medidas, sistemas e processos de contingência em saúde e segurança para todas as suas unidades no Brasil. Os investimentos incluem ampliação das frotas de ônibus, fornecimento de EPIs, instalação de estruturas ambulatoriais, vacinação contra a H1N1 para 100% dos colaboradores e contratação de mão de obra para reposição das posições dos colaboradores que foram preventivamente mantidos em casa.

Tratamento para dores

A Clínica Mood.se apresenta um novo atendimento multiprofissional para o tratamento de dores, sejam elas musculares ou crônicas. O método reúne várias especialidades para garantir uma conduta assertiva e individualizada, reunindo vários profissionais para abranger os aspectos e acometimentos da dor. A equipe é formada pelas nutricionistas Isabel Dourado, Patrícia Pagotto, Thainara Salatiel, a geneticista Thaís Cidália, a nutróloga Tallita Cardoso e o médico especialista em tratamento da dor Gustavo Andriolo.

Webinars gratuitos