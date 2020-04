Empresa goiana cria eventos de corretagem online

O CEO da empresa goiana Planalto Invest, José Roberto Nunes, criou eventos de corretagem online e utilizou estratégias para aumentar as vendas telepresenciais durante o isolamento. A empresa promoveu a 1° Rodada Online de Investimentos do Terra Santa, condomínio de chácaras na grande Goiânia, em Goiás. Com a plataforma WebinarJam, a empresa conseguiu reunir mais de 150 pessoas em uma sala…