Empresa especializada em óculos de sol e acessórios realiza queima de estoque

Estilo e promoção

A My Bee Sunglass, empresa especializada em óculos de sol e acessórios, vai realizar uma ação de queima de estoque neste mês. O showroom, que funciona no Alto da Glória, traz descontos para diversos produtos. Com atendimento agendado ou por meio do site (https://www.bagy.com.br/mybee), a My Bee realiza entrega gratuita para Goiânia e Aparecida de…