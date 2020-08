Empresa de alimentação básica investe em Gusttavo Lima para deslanchar no mercado de cappuccinos

A empresa Vasconcelos aposta em Gusttavo Lima como garoto-propaganda do novo cappuccinos

Nacionalmente conhecida, a Vasconcelos é líder no mercado de alimentação básica, produzindo e comercializando alimentos para todo o Brasil. Muito conhecida pelo arroz e pelo café, a marca agora investe em uma novidade: cappuccinos. E para uma bebida tão amada e querida, a empresa contratou o 'embaixador' Gusttavo Lima para ser o garoto propaganda. São cinco versões diferentes para atender todos os gostos: Tradicional, Canela, Chocomenta, Café com leite e Light. Os cappuccinos possuem o selo ISO 9001, que é uma certificação internacional de qualidade. Além disso, as embalagens são práticas, reaproveitáveis e colecionáveis. "Você pode usar o copo para tomar o cappuccino ou um chá de boldo pra curar a ressaca", é a dica sertanejo.

Plano de investimento

Com plano de investimentos, farmacêutica goiana cresce 18,3% em 2019

Uma das maiores indústrias farmacêuticas instaladas no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), a Geolab analisa a ampliação do parque fabril para aumento da produção de medicamentos genéricos e de marca. Com essa iniciativa, o quadro de colaboradores pode aumentar de 1.500 para 3.000 até 2024. A primeira expansão contempla uma nova unidade para fabricação de colírios, prevista para operar em 2021. A empresa ocupa a 13ª colocação no Brasil como maior fabricante de medicamentos no País e a 12ª como maior fabricante de genéricos, em ranking do segmento realizado em 2019. Isso significa aumento de 18,3% da receita líquida da empresa em 2019.

Despertar o melhor em si

Dona Raiz lança campanha 'Seu melhor para o mundo'

A marca Dona Raiz vem desenvolvendo ações com seus parceiros para despertar nos consumidores sentimentos bons, empatia e renovação de que há esperança e que dias melhores virão. Isso acontece através da divulgação, nos pontos de venda, redes sociais e ações variadas, de mensagens positivas e otimistas. Além disso, há o incentivo para que o consumidor faça doações para pessoas em situações de vulnerabilidade social em supermercados parceiros. Nas redes, a marca está fazendo um amigo secreto de gentilizas com influenciadoras digitais e uma playlist especial foi criada no Spotify para embalar momentos como acordar com tranquilidade ou para quem ama cozinhar na própria cozinha.

Esforços para combater o coronavírus

BRK Ambiental doa monitores para UTIs de Goiás (Foto: Iron Braz)

A BRK Ambiental, empresa subdelegada pela Saneago para a operação e ampliação dos serviços de esgotamento sanitário em Aparecida de Goiânia, Trindade, Jataí e Rio Verde, entregou a segunda parte das doações de equipamentos para Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) à Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). O secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, recebeu, na sede do órgão, 12 monitores multiparamétricos doados pela empresa. Os equipamentos devem reforçar sistema de saúde do Estado no atendimento aos casos de Covid-19.

Doações na capital

UniãoGO realiza a entrega de 75 mil reais em doações, em Goiânia

O movimento UniãoGO realizou a entrega de R$ 75 mil em cestas básicas, que totalizam 1.392 kits, para 26 entidades contempladas, em Goiânia. As instituições beneficiadas destinarão os donativos a pessoas em situação de vulnerabilidade e comunidades carentes que tem sido mais afetadas pela disseminação de Covid-19. A iniciativa acontece por meio de doação nacional realizada pela Coca-Cola Foundation, em parceria com o Instituto Phi e a Sitawi.

Drink alcoólico em cápsula

B.blend lança novo drink alcoólico em cápsula (Foto: Divulgação)

Quem gosta de Moscow Mule agora tem uma nova forma de apreciar a bebida. O drink ganhou uma versão em cápsula para ser feito na plataforma B.blend. E com os mesmos ingredientes: vodca, limão e aroma de gengibre com notas cítricas e herbais. A máquina prepara, além de drinks alcoólicos, refrigerantes como Guaraná Antarctica e Pepsi, sucos 100% naturais e funcionais, chás gelados como Feel Good, Cappuccino Suplicy, energéticos e muito mais. Agora, é lutar para fazer uma espuma em casa.

Ajuda para OVG