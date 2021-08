O diretor da empresa Melhor Klick, Gleybiony Camargo, lançam a plataforma Imobmeet no próximo dia 26 de agosto às 15hs no Orbi Gaming, situado no Setor Marista, em Goiânia. O evento contará com a Talk de abertura na temática Transformação Digital por Glauco Farnezi, CEO da Facilita CRM.

Essa será a primeira plataforma de plantão digital e apresentação de imóveis com atendimento online por videoconferência. A promessa inovadora é de aproximar o cliente ao imóvel desejado sem precisar sair de casa, com acesso online, de modo rastreável, inteligente e com total controle e gestão do atendimento.

"A plataforma inovadora e inteligente oferecerá recursos inéditos para corretores, imobiliárias, construtoras e incorporadoras", afirma Gleybiony Camargo.