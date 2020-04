Neste mês de maio, inicia a segunda etapa da ação “Seu delivery em O Popular”. Nesta edição, empresas do segmento de petshop, farmácia e cosméticos poderão anunciar gratuitamente tanto no jornal impresso quanto no online, além das redes sociais.

Para participar, a micro ou pequena empresa deve oferecer atendimento online e serviço de delivery. Serão contempladas as primeiras 30 empresas do ramo que entrarem em contato por meio deste link aqui: https://conteudo.opopular.com.br/farmacia-pet-cosmetica .

A ação, que iniciou no mês de abril, tem o objetivo de fortalecer e incentivar as micro e pequenas empresas que passam por um momento de readaptação e recuperação financeira, neste tempo de isolamento social, por conta da pandemia do novo coronavírus.