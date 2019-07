Goiânia será a primeira cidade do Brasil com vagas exclusivas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O projeto é uma iniciativa do Goiânia Shopping, localizado no setor Bueno.

Com uma comunicação visual lúdica, colorida e emocional, a novidade foi lançada na última terça-feira, 23, na presença de integrantes do projeto TEAmamos - voltado para famílias, educadores e profissionais que convivem com crianças e adolescentes dentro do TEA.

Conforme a equipe de assessoria do empreendimento, são duas vagas localizadas no estacionamento G1, ao lado da sala do Valet, próximas ao acesso às lojas. A ideia é oferecer mais conforto e acolhimento às famílias, além de inspirar outros locais a seguirem a iniciativa.