A Linha Wish, da EBM Desenvolvimento Imobiliário em parceria com a Cyrela Brazil Realty, desembarca com seu novo lançamento na Rua 25-A, no Setor Aeroporto.

O Residencial Wish Aeroporto, primeiro lançamento da EBM na região, está a poucos metros da Praça Santos Dumont, mais conhecida e presente no imaginário popular do goianiense como Praça do Avião.

O empreendimento também está situado entre bairros importantes da cidade, como o Setor Oeste, Centro, Campinas e Bueno, e ainda próximo de vias de acesso importantes, como Av. Tocantins, Av. República do Líbano, Av. Independência e Av. Anhanguera.

Tomando partido dessa atmosfera característica do bairro, o empreendimento traz um projeto arrojado e moderno, com unidades de dois e três quartos, com 58 e 79 metros quadrados respectivamente. O projeto arquitetônico tem assinatura do escritório Isabel Jácomo, já o decorado é assinado por Ana Maria Miller e Tainá Torres. O residencial traz itens como churrasqueira ecológica a carvão presente em todas as unidades, previsão de câmeras na sala, cozinha e quartos, abertura de portões automática por meio de sensor para tags no carro, fechadura digital, tomadas USB nos quartos, previsão de ponto para otimização de Wi-Fi, além de armários inteligentes para recebimento de entregas, lazer completo, entre outros.