A Feira de Arte de Goiás (FARGO) realiza nesta quarta-feira (24/03), às 19 horas, por meio das redes sociais, uma live com Brenda Valansi, presidente da ART RIO, um dos principais eventos de arte da América Latina, que, fundado em 2011, sempre contou com a participação de importantes instituições e galerias do Brasil e do mundo.

A conversa será conduziada pelos diretores da FARGO, Wanessa Cruz e Sandro Tôrres, e aborda os desafios do mercado da arte, como escoamento de produção, novos rumos, plataformas digitais, abordagens inclusivas e outros assuntos de relevância para o segmento.



Brenda, à frente da feira ArtRio, estimulou a doação de obras de arte para instituições locais como o MAM RJ e Museu de Arte do Rio; lançou, em paralelo à feira, a IDA, primeira feira de design da cidade, com a participação dos maiores expoentes do país.

Ainda como parte das ações do Movimento ArtRio, criou o ArtRio Social (que atende ONGs através de arte educação), Intervenções Urbanas (mostras de esculturas e instalações em locais públicos promovendo o acesso do grande público à arte) e CIGA - Circuito Integrado de Galerias de Arte (estimulando a visitação às galerias da cidade). Em 2018, lançou no ArtRio.com, o primeiro market place de arte vinculado a uma feira do país.



A terceira edição da Fargo segue, em formato virtual, até 18 de abril.



Serviço:

Live com Brenda Valansi, Wanessa Cruz e Sandro Tôrres

LIVE: Mercado de Arte

24/março

19h

Transmissão ao vivo pelo instagram @fargogoias