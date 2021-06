Com duas opções de drinks entregues feitos com Whiskie e entregues em casa, o Delivery Chivas Regal, da empresa Cápsula, chega ao mercado goiano.



Os pedidos podem ser feitos pelos aplicativos das casas participantes e os kits estarão disponíveis por tempo limitado. O cliente pode adiquirir o Kit Meu Blend Highball, trazendo um clássico e também o Kit Meu Blend Grapefruit Julep, com um coquetel assinado por Rafael Mariachi, mixologista da Pernod.

Para embalar a experiência, os clientes ainda recebem uma sugestão de playlist feita por duas das influencers embaixadoras da ação @camilajun e @izabellecapuzzo. As demais criadoras de conteúdo que vão também amplificar a mensagem, com informações, dicas e conteúdos pelo Instagram sobre os drinks, além de incentivar o consumo consciente são @cantoraluiza, @jupviegas e @monique_correa.

Lista de estabelecimentos participantes:

Nubah, Gurume, Tartuferia San Paolo e Posto 15