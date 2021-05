O clube de assinaturas, Wine, considerado o maior do mundo, inaugura nesta quarta-feira uma loja física em Goiânia, no setor Jardim Goiás. Segundo a empresa, Goiânia está entre as capitais com o maior número de sócios da empresa. Amplo, o espaço possui 180m² e mais de 350 rótulos à disposição dos amantes da bebida. O local traz um ambiente de convívio e aposta em tecnologia para o atendimento do varejo (B2B).

De origem digital a empresa investe na estratégia O2O (online to off-line). “A cada loja que inauguramos, estamos pensando nos nossos sócios e consumidores, em como proporcionar momentos únicos ali. O design e os móveis são projetados de forma modular, com rodinhas, de forma que possamos movimentar para ter uma área de eventos, jantares ou cursos que esperamos em breve poder voltar a acontecer, com todos em segurança novamente”, explica Priscila Martina, responsável pela expansão das lojas físicas da Wine.

Tecnologia

As lojas físicas da Wine são integradas ao aplicativo Wine Vinhos. “Quando o cliente estiver perto da loja, por exemplo, o app avisa que você está próximo e pergunta se quer continuar no estoque do e-commerce ou ir para o estoque da loja. Ao selecionar a segunda opção, o cliente pode realizar a compra direto no app e ir na unidade física retirar os produtos ou receber em casa via delivery, em até 3 horas, de forma gratuita”, explica Priscila Martina, responsável pela expansão das lojas físicas da Wine.

Mercado aquecido

Levantamento da Ideal Consulting mostra que o cenário no país é o mesmo descrito por Letticiae: o consumo de vinhos chegou a subir 72% no segundo trimestre de 2020, período inicial da pandemia. Um fator relacionado é a venda on-line de bebidas alcoólicas, que cresceu 960% entre março e outubro segundo levantamento da Syndapcom.

Serviço

Loja Wine - Goiânia

Endereço: Av. Deputado Jamel Cecílio, n. 2.370, Quadra B-21, Lote 28/30, Loja 01, Street Mall Jardim Goiás. Bairro Jardim Goiás. Goiânia – GO.

Horário de funcionamento: 10h às 20h, de segunda a sábado

Delivery: (62) 99512-8769 - Segunda a sábado (10h às 19h)