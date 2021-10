Com o mercado cada vez mais aquecido e as condições favorecendo quem quer comprar e vender imóveis, Ricardo Martins, comandou um projeto inédito: um reality show com foco no setor imobiliário. O “Desafio Corretor de Elite”, criado pela Rocket Lançamentos Digitais, foi gravado em Goiânia e exibido no Youtube. O programa já conta com cerca de 100 mil visualizações.

O reality mostrou que qualquer profissional pode se tornar um corretor de imóveis de alta performance, basta se preparar para isso. Participaram quatro pessoas de diferentes mercados, que estão começando do zero, para se arriscar numa profissão que promete altas comissões.

Davi Assunção foi o grande vencedor do reality, sendo premiado com um Iphone 12 Pro Max. Nascido no Rio de Janeiro, 30 anos, casado, ele mudou-se para Goiânia há seis anos quando conheceu sua esposa. É formado em Edificações e trabalha como motorista por aplicativo para manter a família. Idealizador e por crer na possibilidade de proporcionar à esposa uma vida melhor, realizar o sonho da casa própria, decidiu ser corretor de imóveis.

“Agradeço primeiramente a Deus e também por ter entrado nesse time especial demais. No reality, foi muito importante quando eu entendi que o corretor não vende imóveis, ele vende a própria imagem, isso que o curso ensinou e pra mim participar desse projeto é um presente, uma honra”, explicou.

Carla Bueno, foi escolhida pela audiência e foi premiada com um kit para gravação de vídeo profissional. Chapecoense, 34 anos, casada, mãe de 4 filhos. Formada em Capelania, já foi empresária do ramo de festas de infantis. Mudou com o esposo e os filhos para Goiânia há cinco meses, para alcançar a prosperidade e conforto para a sua família. Atualmente vende espetinhos na porta da igreja.

