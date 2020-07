Cora Coralina é homenageada com nome de unidade de saúde em Goiânia

Grupo América inaugura Pronto Atendimento Cora Coralina

Ao falar em Cora Coralina já se projeta em mente os sentimentos de amor e afeto. Com o intuito de homenagear essa grande poetisa e contista goiana, o Grupo América decidiu batizar a mais nova unidade de saúde do grupo em Goiânia com o nome dela. Localizado na Avenida Anhanguera, no Setor Explanada dos Anicuns, o Pronto Atendimento se destaca pelo fácil acesso e localização, já que foi construído em frente à plataforma do Eixo Anhanguera. Além de ser um ponto de apoio para pacientes com sintomas de Covid-19, a unidade também já deve suprir a demanda da população goiana que busca serviços de emergência.

Autoatendimento

Novo Mundo reinaugura quatro lojas com Conceito Multicanal e serviço de autoatendimento aos clientes

A rede varejista Novo Mundo vai reinaugurar quatro lojas com Conceito Multicanal em Anápolis, Goianira, Inhumas e Nerópolis. O novo modelo permite que o cliente, além de comprar no local, também faça a aquisição do produto pelo site e retirar o produto na loja. Já dentro das filiais, o consumidor passará a usar totens de autoatendimento e ter acesso a preços do e-commerce da marca. Com as reinaugurações, a empresa contratou 73 colaboradores. Durante a pandemia, a Novo Mundo também implementou a venda pelo WhatsApp, com vendedores trabalhando de casa, mas oferecendo todo atendimento aos clientes.

Proteja-se com estilo

Produzidas com poliéster reciclável, em tecido macio e respirável para o dia a dia

A marca alemã Adidas começou a vender máscaras faciais para ajudar a frear a contaminação e propagação da Covid-19. A gigante do mundo esportivo afirma que a peça é feita com poliéster reciclável e que o tecido é bastante macio, além de ser confortável, lavável e reutilizável para a prática diária de hábitos saudáveis. As máscaras são vendidas a preço de custo por R$ 59,90. A cada pack vendido a Adidas doará R$ 10,00 para o Fundo Global de Resposta ao Coronavírus da Save The Children. As máscaras podem ser adquiridas no site adidas.com.br.

Descontos na palma da mão

O supermercado Bretas lança aplicativo para celulares que oferece ofertas exclusivas e personalizadas para os clientes. O consumidor não compra direto pelo app, mas ativa nele a oferta para comprar nas lojas físicas. A promessa é que os descontos serão, em média, de 15% a 30% em relação aos preços praticados direto nas gôndolas. Para fazer uso, basta baixar o aplicativo, realizar o cadastro inicial e ativar as ofertas antes ou durante as compras. Na hora que passar as compras pelo caixa, o cliente precisa digitar o CPF para ter os descontos.

5G no Brasil

Motorola Edge