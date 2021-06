Aconchego, espaços amplos, contato com a natureza, ambientes de descompressão e muita atenção aos detalhes. Essas características nortearam o novo lançamento da City Soluções Urbanas e da O.M. Incorporadora, Legacy City Home. Ele foi desenvolvido com o objetivo deproporcionar às pessoas a experiência de se viver em uma casa, em um apartamento.

Para essa alcançar essa experiência, o Legacy tem assinatura da renomada arquiteta e designer Patricia Anastassiadis, como antecipado nesta coluna anteriormente.

Os clientes já podem conhecer o decorado, que foi aberto à visitação nesta semana. Porém, é necessário agendamento prévio e seguindo todos os protocolos de segurança para prevenção e combate ao coronavírus.

“A essência de ocupar-se com a liberdade da cidade e do aconchego dos pés descalços, isso na altura do céu” é a principal mensagem que a arquiteta paulista, referência internacional na área, quer transmitir. Para tanto, o Legacy conta com dimensões de respeito, com unidades de 270 a 690 m², sendo 4 e 5 suítes, além de uma exclusiva cobertura de 1.100m².

Em seu primeiro projeto em Goiânia, Patricia tem a companhia de outros dois profissionais renomados na assinatura do empreendimento: o também arquiteto Victor Tomé e o paisagista Alex Hanazaki.

O decorado foi feito em parceria com as marcas de móveis de luxo Ornare e Artefacto, que também estarão presentes nas áreas comuns do Legacy.

Outros elementos abordados por Patricia no empreendimento goiano serão reflexo de sua vivência com o setor de hotelaria, onde assinou projetos de ambientes interiores de hotéis como o Grand Hotel du Cap-Eden-Roc, na área mais glamurosa da Riviera Francesa, e o Palácio Tangará, atração de São Paulo pelo requinte e sofisticação.

Lazer e sofisticação

Além de todos os equipamentos de lazer tradicionalmente presentes nos espaços de convivência dos empreendimentos de luxo, o Legacy se destaca por trazer quadra de tênis com dimensões oficiais e academia completa de mais de 200 m² assinada pelo grupo Flex, com aparelhos profissionais da marca LifeFitness. O edifício também conta com espaço gourmet, spa, sala de jogos, brinquedoteca e quadra poliesportiva.

Serviço:

Agendamento: www.legacyhome.com.br