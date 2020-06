Com a pandemia do coronavírus o mundo está se adaptando a um novo normal. E para atender aos clientes neste momento de distanciamento, onde os smartphones são verdadeiras ferramentas para encurtar distância, a Claro disponibiliza diversos pontos de venda em sistema de drive-thru, em Shoppings de Goiânia e Rio Verde.

Respeitando as orientações de isolamento social, os drive-thrus da operadora são oferecidos nos estacionamentos dos shoppings, com todos o portfólio de produtos e serviços, móveis e residenciais.

O funcionamento é muito simples: você entra em contato com uma das lojas Claro que oferece o serviço drive-thru por telefone; o vendedor passa todas as informações necessárias para que o cliente escolha o produto ou serviço; e depois é só agendar o horário de retirada e passar de carro no drive-thru escolhido.

Lojas Claro com atendimento drive-thru: Flamboyant Shopping (62 99229-6408); Goiânia Shopping (62 99273-7418); Passeio das Águas (62 99184-3430); e Buriti Shopping Rio Verde (64 99232-0863).