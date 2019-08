Clínica Anis lança um projeto para a próxima temporada

Beleza e saúde

Novo projeto Conhecida por seu cuidado especial com seus clientes e por ser sinônimo de luxo em Goiânia, a Clínica Anis está lançando um projeto para a próxima temporada. Desde o último sábado, 10, eles recebem seu público com um café da manhã do Dia dos Pais. A ideia principal é aproximar, conhecer e ter cada vez mais contato com seus seletos clientes.