Chef assina e-book com releituras de pratos típicos de Goiás como Pamonha de Doce e Risoto de Pequi

O Grupo Marajoara Latícinios vai lançar neste mês de setembro um E-book com dez receitas típicas de Goiás. O acervo de receitas terá a organização da chef Adriana Gomes, que assinará algumas novas versões de pratos clássicos da culinária goiana. “Nossa proposta é reunir dez receitas, entre doces e salgadas, que traduzem bem a cozinha goiana. Vamos também fazer uma releitura de alguns clássicos da culinária goiana, deixando seu preparo mais prático, como a Pamonha de Doce, que irei preparar ao forno; e o Risoto de Pequi, que traz uma versão gourmetizada do famoso Arroz com Pequi”, conta. A publicação poderá ser baixada a partir do próximo dia 10 de setembro, gratuitamente, no site da Marajoara e nas redes sociais da empresa.

Grupo América inaugura Clínica Avenida 85

O Grupo América, que faz parte do Sistema Hapvida, inaugurou a Clínica Avenida 85. Localizada em uma das principais avenidas de Goiânia, a clínica conta com 19 consultórios, três andares, plataforma elevatória e ampla recepção. Entre as especialidades que atenderão no local estão atendimentos com clínico geral, coloproctologia, gastroenterologia, gastroenterologia pediátrica, nefrologia, nefrologia pediátrica, nutrologia, reumatologia, entre outras. O horário de funcionamento é segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e sábado de 7h às 12h.

Chega de Saudade

O Outback Steakhouse retorna para o seu cardápio a costela desossada de porco Royal Cheese Ribs (R$ 89,90); o hambúrguer Ribs Burguer (R$ 44,90) de costela desfiada; e o Thunder Trio (R$ 39,90), que vem com três brownies em versão mini. Tanto a costela, quanto o burguer, estarão disponíveis nos restaurantes e no delivery do Outback, via aplicativo iFood. A sobremesa só será vendida nos restaurantes físicos.

Fornecimento

Divulgação do 16º ranking da Nielsen, na Revista SuperVarejo, mostra que a Piracanjuba é a maior fornecedora de Creme de Leite e Leite Desnatado UHT do Brasil. O estudo revelou os fornecedores que mais se destacam em 136 categorias, contemplando quase meio milhão de estabelecimentos. Para chegar aos cinco principais fornecedores, o ranking classificou as vendas em volume, durante o ano de 2019. A pesquisa também apontou que Piracanjuba é a terceira maior fornecedora de Leite Integral UHT e Leite Condensado do país.

Gás para ficar conectado

A Coca-Cola deu início a sua nova promoção “Conectados Coca-Cola”, que vai sortear tablets e notebooks para os consumidores. Para participar, basta comprar seis ou mais unidades dos produtos participantes nos pontos de venda oficiais da marca e se cadastrar através do site www.conectados.cocacola.com.br. A promoção acontece até o dia 13 de outubro. Ao todo, serão 840 prêmios, divididos entre 140 laptops e 700 tablets, sorteados semanalmente via lotomania.

Empreendedorismo feminino