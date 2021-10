A cervejaria Louvada desembarcou em Goiânia neste mês e afirma que vai "elevar o nível de qualidade do exigente universo cervejeiro". De acordo com a empresa, são cerca de 15 medalhas conquistadas em premiações nacionais e mundiais, com 2 cervejas que acabaram de concorrer em disputa como as melhores da América Latina e do mundo, além de mais de 20 rótulos de cervejas e chopes artesanais, sem glúten.

No taproom da Louvada, espaço com as opções da cervejaria, os clientes podem degustar os estilos e, após escolher o de sua preferência, levam a bebida para casa em growlers – recipientes que podem ser descartáveis ou retornáveis e que comportam até 2 litros de bebida – ou escolher garrafas disponíveis no local.

Os valores dos chopes e cervejas variam entre R$ 8 e R$ 20,00.

Portfólio

No portfólio, as clássicas IPA, APA e Sour, já tradicionais entre os apreciadores de cerveja artesanal, com apostas também em estilos refrescantes e fáceis de serem consumidos como Pilsen, Hop Lager e German Pilsner.

O mais novo lançamento é a Louvada Gose, uma cerveja ácida com adição de sal do Himalaia, sementes de coentro e limão. A linha “Coffee” também é destaque, com cervejas eleitas as melhores do Brasil em dois concursos (nacionais e internacionais): a Louvada Coffee Pilsen, que ganhou medalha de ouro no Concurso Brasileiro da Cerveja 2021, e medalha de prata no World Beer Awards 2021; e a Benedita Coffee, que conquistou a prata no Concurso Brasileiro da Cerveja 2021.

“Lançamos também em 2021 a Louvada Low, uma cerveja sem glúten, com menos calorias e carboidratos e apenas 3.7% de álcool, com garantia de muito sabor”, destaca o empresário Felipe Fortunato, proprietário da franquia, que é de Cuiabá e está na capital goiana há quatro meses. “Goiânia é um mercado estratégico e que apresenta um grande potencial para cervejas artesanais, além de uma logística facilitada”, observa.

Expansão

Em pouco mais de cinco anos de história, a cervejaria detém uma moderna fábrica no Brasil, quintuplicou sua capacidade produtiva, lançou mais de 15 novos rótulos que podem ser adquiridos pelo e-commerce e entregues em quase todo país, além de parceiros nos estados com distribuição oficial da Louvada: Mato Grosso, Rondônia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Amazonas e Acre.

Pandemia

No primeiro ano de pandemia da Covid-19, a fábrica da Cervejaria Louvada, em Cuiabá, produziu cerca de 1,5 mil litros de álcool 70% para ajudar no combate ao coronavírus em Mato Grosso. O produto foi distribuído gratuitamente a hospitais, unidades do Samu, profissionais trabalharam com contato direto com a população, como policiais e bombeiros, e instituições como asilos.

Serviço:

Taproom da Cervejaria Louvada em Goiânia

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas; e sábado, das 9 até 13 horas

Local: Av. Laudelino Gomes, 214 - St. Bela Vista, Goiânia (perto da SMT do Morro da Serrinha)

Valor: chopes variam de R$ 8 a R$ 20,00

Site: https://louvada.com.br/