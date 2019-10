Caseratto abre unidade no Shopping Passeio das Águas

Nova unidade

Gastronomia O Caseratto abriu uma unidade no Shopping Passeio das Águas. Réplica do restaurante do Setor Marista, ele fica na praça de alimentação externa do shopping e acomoda até 250 pessoas. A casa servirá o mesmo cardápio e carta de bebidas e manterá os mesmos preços do Marista. Também será servido almoço executivo todos os dias. A unidade…