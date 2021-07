A CASACOR Goiás 2021 acontece entre os dias 27 de agosto a 12 de outubro, na antiga loja da TendTudo, no Flamboyant Shopping, em uma área de 6.600 m².



O projeto terá como conceito neste ano de 2021 a Casa Original. De acordo com a organização, a inspiração para o tema deste ano nasceu da reflexão sobre o mundo tecnológico e contemporâneo.



“A Casa Original vem justamente da urgência de encontrar uma resposta para essa questão: por meio da criatividade e do retorno às origens, buscando na terra, na ancestralidade e na simplicidade encontrar um equilíbrio entre o passado e o futuro”, conta Eliane Martins, franqueada da CASACOR Goiás ao lado da sócia, Sheila de Podestá. Eliane acrescenta que a entrega digital nesta edição será muito maior, em virtude dos novos tempos e demandas. "Disponibilizaremos um tour virtual de 360 graus da mostra, gratuito", conta.