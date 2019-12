Casa da Praça apresenta brinquedoteca sem eletrônicos, em Goiânia

Diversão

Casa da Praça é uma brinquedoteca e espaço de eventos sem eletrônicos de Goiânia, que atende crianças sozinhas ou acompanhadas, de bebê a 10 anos, por uma equipe multidisciplinar com pedagogas, psicopedagoga, profissionais de educação física, biólogo, entre outros. No Setor Bueno, vem há quatro anos atendendo com atividades coletivas e muitas brincadeiras.…