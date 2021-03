A 99Pay estreou em Goiânia. O serviço é a primeira carteira digital criada por um aplicativo de mobilidade urbana no Brasil. A chegada na cidade faz parte do plano de expansão com objetivo de levar os benefícios da 99Pay, ainda em 2021, para todas as 1.600 cidades brasileiras em que a 99 opera.

Além de ser um meio de pagamento para as viagens da 99 e os pedidos de comida realizados pela 99Food, a carteira também possibilita pagar qualquer tipo de boleto bancário, sem burocracia e filas, recarregar o celular e fazer transferências instantâneas entre usuários da carteira digital sem a cobrança de taxas, além de contar com outros incentivos e cashbacks. A carteira também chega nesta semana em Belo Horizonte e João Pessoa.

A ampliação busca promover um ecossistema de serviços que melhora a experiência do consumidor e contribui com seu acesso aos meios de pagamentos eletrônicos, principalmente ao público desbancarizado que hoje, no Brasil, chega a cerca de 36 milhões de pessoas.

Dentre os benefícios da carteira digital, destaca-se a lucratividade, serviço que oferece uma bonificação percentual ao saldo que estiver na carteira. Na prática, o usuário que deixar seu dinheiro depositado na 99Pay verá, diariamente, o valor aumentar, sem a cobrança de taxas. A estimativa é que o lucro seja de até três vezes o índice da poupança, cerca de 6% ao ano, sendo a maior taxa do mercado para carteiras digitais.

Como usar a 99Pay

Basta depositar dinheiro durante a corrida, diretamente com o motorista, ou por meio de cartão de crédito, transferência bancária ou boleto. Não há cobrança de taxas de serviços.