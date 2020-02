Diversão

O Carnaval no Hot Park não deixará ninguém parado. A tradicional Hot Park A Festa, com duas horas a mais de diversão nos dia 7, 8, 22, 23 e 24 de fevereiro, terá a Folia da Bahia como tema e contará com a animação de bandas. Para as crianças, a diversão será liderada pela turminha da Zooeira, com o Bailinho da Lara, Charanga Fervendo o Frevo e Equipe Boto Infantil também animando os…