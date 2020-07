Cannabis medicinal é tema de evento para empreendedores em Goiás

O LIDE Goiás convida Eduardo Sampaio, CEO da Piauhy Labs, para falar nesta terça-feira (28) sobre “Investimentos Alternativos: O Universo da Cannabis Medicinal”. Sampaio, que é um dos pioneiros no Brasil a empreender no setor de pesquisas da cannabis medicinal, vai explicar a legislação do uso da maconha no país, além do cenário nos mercados brasileiro, uruguaio, norte-americano e europeu, apresentando uma análise das oportunidades de investimento no curto e longo prazo. O encontro on-line terá início às 19h para filiados.

Lote + casa

Quem comprar um lote no empreendimento Casas Jardins, da FGR Incorporações, pode contratar também a construção das casas, com financiamento direto com a incorporadora, em até 30 anos, com taxa de 5,99% ao ano, mais correção pelo IPCA. Além da obra, todos os trâmites burocráticos vão estar incluídos no serviço. Para a escolha do lar doce lar, o cliente terá seis opções de plantas e dezenas de modelos de fachadas. A expectativa da incorporadora é construir 2 mil casas no local.

FGR facilita construção de casas nos Jardins

Cuidado ao engatinhar

Huggies lançou uma linha de fraldas para que o bebê se sinta mais livre para se mover chamada Supreme Care Xtra-Flex. O produto tem canais em forma de X, que distribuem melhor e mais rápido o xixi, facilitando o movimento dos bebês e dando mais flexibilidade e conforto. As fraldas são encontradas nos tamanhos M, G, X, XG e XXG e já estão à venda nas principais farmácias de Goiânia.

Fralda oferece mais conforto e flexibilidade para os bebês.

Sinergia entre vinhos e azeites de oliva

Pequenas Partilhas Notáveis Ibéricos está sendo comercializado em embalagem de 500ml (Foto: Eduardo Benini )

A Vinícola Aurora está lançando o azeite de oliva extra virgem espanhol Pequenas Partilhas Notáveis Ibéricos por aqui. Produzido a partir das variedades de azeitonas Hojiblanca, Manzanilla e Picual, o produto é proveniente da região da Andaluzia (a maior produtora de azeites de oliva do mundo), na Espanha, e será comercializado em embalagens de vidro de 500ml. Junto com os azeites de oliva extra virgem, a Aurora Pequenas Partilhas oferece, desde 2015, quatro vinhos das variedades emblemáticas de países da América do Sul (Brasil - Cabernet Franc; Uruguai - Tannat; Chile - Carmenère; e Argentina - Malbec).

Tecnologia no tratamento dermatológico

Os médicos Arthur Rocha e Maria Ligia Mendonça adquiriram um aparelho de laser de última geração que trata lesões pigmentadas como melasma, sardas, manchas e tatuagens, além de proporcionar o rejuvenescimento da pele. O investimento na Fotona Starwalker foi de US$ 250 mil.

Máquina Fotona Starwalker

