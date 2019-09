Campus Party Goiás chega a Goiânia

A hora da festa tecnológica

EVENTO Enfim, chegou! Neste semana temos a Campus Party Goiás, no Passeio das Águas Shopping. O local, com 280 mil m², comporta mais de 3 mil “campuseiros” e 40 mil visitantes da área gratuita, previstos pelo evento. O Grupo Jaime Câmara estará presente com coberturas e ações interativas do veículos. Assinantes do POPULAR têm R$ 30 de desconto na…