O fundador e CEO da marca Chilli Beans, Caito Maia, transmite ao vivo nesta sexta-feira (6), em seu instagram, um bate-papo com Alfredo Soares, empresário sócio fundador da XTECH COMMERCE, plataforma que transacionou milhões de reais em vendas, em pouco tempo de existência.

Junto do carioca, Caito traz à tona, temas para quem deseja "beber da fonte do conhecimento". Tecnologia, gestão de negócios, crescimento no universo do empreendedorismo, são alguns dos assuntos que serão abordados nesta noite de sexta-feira.

Em suas redes sociais, ele comemora. “O Alfredo é um dos principais especialistas do Brasil em e-commerce e vendas, é sócio da VTEX, onde atua como Vice-Presidente Institucional da empresa no Brasil e é Co-Fundador na empresa de educação Gestão 4.0”.

Caito Maia

O empresário começou a se relacionar com óculos no final dos anos 90, quando viajou aos Estados Unidos para estudar música, e desde então, não parou mais.

Atualmente, somando mais de 900 pontos de vendas espalhados por todo o mundo, ele trabalha para novos projetos e tem como objetivo de vida, compartilhar sua experiência, incentivando, desta forma, outras pessoas a conquistarem seus sonhos.