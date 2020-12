Uma cachaça goiana foi a vencedora do concurso Expocachaça 2020, na categoria madeiras estrangeiras. Idealizada por Filemon S. Machado, a bebida conquistou ainda o título de destaque sensorial no 9° Concurso Anual e Nacional da Cachaça, bebidas mistas e outros destilados produzidos no Brasil.

O estado de Goiás levou mais duas medalhas de prata na mesma categoria.

O concurso foi realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 18, 19, 20 e 21 de novembro e contou com produtos de 15 estados brasileiros (BA, SC, MG, RJ, SP, PR, ES, PB, GO, MA, AL, RN, PE, RS, PA). A Expocachaça é, hoje, o maior evento brasileiro do segmento, que movimenta altas cifras no mercado nacional de bebidas.

Sobre a Cachaça

Apreciador de uma boa cachaça, Filemon S. Machado, nascido em uma fazenda no município de Silvânia/GO, recordava de seu pai e seu avô materno produzindo cachaça, que os apreciadores diziam ser de boa qualidade. Segundo ele, a recordação vinha de todo o processo, desde o transporte da cana-de-açúcar em carros de boi, o engenho movido a animal, até as dicas que o avô dava ao pai.



Na década de 90, decidiu então iniciar a produção de sua própria cachaça, um produto que, segundo ele, fosse de alta qualidade e que não agredisse ao organismo se usada com moderação. Assim, em 1999, depois de muito estudo sobre o tema, leituras, pesquisas, visitas a alambiques, fábricas e feiras de bebidas, tirou seu projeto do papel e criou sua própria cachaça.



O proprietário conta que todos os detalhes do alambique foram minuciosamente planejados, desde o plantio da cana-de-açúcar até o armazenamento do produto finalizado, feito em barris de carvalho europeu - onde é envelhecido. Ainda em 1999, saiu a primeira alambicada (primeira produção). O processo foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, e hoje, tornou-se um negócio de família, com a participação de seus filhos Leonardo Rocha Machado e Carine Rocha Machado.