Previsto para inaugurar uma unidade em Julho no Araguaia Shopping, a C&A antecipou a chegada no local com primeiro quiosque T-Shirt Zone em Goiânia. O espaço, no piso térreo do empreendidmento, traz venda exclusiva de camisetas e acessórios em parceria com marcas licenciadas, incluindo personagens, séries e filmes preferidos dos universos Geek e Teen.

Segundo a empresa, os clientes encontram produtos exclusivos e inéditos, como relógios, camisetas, meias, underwear, bonés, copos e garrafas de dezenas de licenças, como Clássicos Disney, Star Wars, Marvel, Harry Potter, Heróis DC, Friends, Simpsons, Ursinhos Carinhosos, Stranger Things, La Casa de Papel, Elite e Friends, além de Now United e animes.

Os fãs de games também encontrarão produtos do PlayStation, Sonic e, Minecraft e os de animes. Comercializadas a partir de R$ 29,99 (camisetas) as peças contemplam todos os segmentos da marca – feminino, masculino e infantil.

Fashion Tech

Somente nos últimos 12 meses, categoria de licenciados na empresa aumentou aproximadamente 30% o seu portifólio, chegando a cerca de 500 personagens e marcas.

Este movimento e a expansão da operação da companhia no país também estão alinhados a nova estratégia de negócios da varejista, chamada C&A Fashion Tech, que tem como meta e objetivo torná-la a companhia de moda digital que mais entende a mulher brasileira, com lojas físicas e muita conexão emocional.