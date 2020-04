Buriti Shopping fará celebração virtual no aniversário de 24 anos

Crédito

A brMalls, empresa do setor de shoppings, fechou parceria com o Banco Inter para a liberação de uma linha de crédito inicial de R$ 300 milhões para os pequenos e médios empreendedores que atuam nos 26 shoppings administrados no pela companhia, entre eles o Goiânia Shopping. O produto foi adaptado ao lojista do empreendimento e já está disponível a 5,5 mil…