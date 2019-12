Boutique Walmor é inaugurada em Goiânia

Carne de presente

Com 53 anos de mercado, a marca Walmor abriu a Boutique Walmor, especializada na venda de carnes premium refrigeradas e carnes assadas prontas para o consumo, inclusive para presentear, com direito a embalagem especial. A Boutique funciona de segunda a sábado, das 9h às 20h, e domingo, das 9h às 16h, na Rua 25B, número 1.042, no Setor…