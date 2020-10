O Shopping Bougainville inaugurou nesta terça-feira (13), um espaço coletivo que reúne marcas locais que trabalham no desenvolvimento de novas tendências de consumo e comportamento. A proposta é que o espaço, nomeado de Coletivo Bougainville, seja rotativo, com períodos pré-determinados com os expositores.



As primeiras marcas a figurarem seus produtos no espaço são a Artigiana, que trabalha com moda feminina confortável e atemporal; a Cinco Marias é uma marca de moda infantil que prioriza qualidade, conforto e exclusividade; a Tre Piccoli trabalha com pijamas produzidos artesanalmente em algodão 100%; e a Bakhita é referência no mercado de casamentos e comemorações com bem-casados individuais, caixas de presentes, porcelanas e linha de Natal.

O local tem 80 metros quadrados e fachada de aproximadamente 9 metros, dispondo de um layout moderno e clean com vitrines dinâmicas que apresentam as marcas presentes.



“A loja surgiu da ideia de ter um espaço físico no shopping que pudesse dar apoio e gerar ainda mais visibilidade a empreendedores locais inovadores e antenados, mas que muitas vezes só vendem on-line, ou têm um pequeno ateliê. O espaço é leve e amplo, uma forma que encontramos de traduzir a essência do Coletivo Bougainville”, afirma Andreia Alves, gerente de marketing do Shopping Bougainville.

A loja coletiva segue todos os protocolos de saúde e segurança adotados pela administração do Bougainville, como o controle do acesso de clientes, disponibilização de álcool em gel, uso obrigatório de máscara e distanciamento social.



O Shopping Bougainville está aberto ao público de segunda a sábado, das 10h às 21, e aos domingos, das 14h às 18h. O espaço fica no piso 2 do mal.