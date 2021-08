O grupo Belcar inaugurou a sua segunda concessionária Fiat em Goiânia, na BR-153, km 501, no Setor Alto da Glória, Goiânia.

A unidade segue o novo padrão mundial da Fiat, desde o projeto arquitetônico com conceito Fiat Sense, até a conclusão da obra que já contempla o novo lay-out.

Edificada numa área de 4.995 metros quadrados e 2.837 metros quadrados de área construída a nova Belcar Fiat terá a sua capacidade de atendimento ampliada na região, tanto na oficina quanto nos departamentos de vendas.

Espaço do cliente

O Espaço de Conveniência conta com ambiente moderno e confortável para atender clientes, equipado com cafeteria e espaço vip interativo e digital com direito a brinquedoteca.

O complexo abriga uma completa estrutura de serviços, oferecendo aos clientes da marca um showroom amplo com os últimos lançamentos da Fiat, test-drive, uma moderna oficina com 8 elevadores e completo setor de peças originais, acessórios, além de serviços financeiros e consórcio.

Serviço

Unidade BR-153

Endereço: BR 153, km 501, Bairro Alto da Glória, Goiânia - GO.

Gerente Comercial: Luiz Roberto Araújo Toledo.

Tel. 62 3239-7200

Unidade Cidade Jardim

Endereço: Avenida Armando de Godoy, nº 130, Cidade Jardim

Gerente Comercial: Rosana Resende Ribeiro

Telefone: 62 3272-5960

WhatsApp Geral: 98599-4920

Site: belcarfiat.com.br

Redes sociais: @belcarfiat