Os novos sabores do mês de maio do Bacio di Latte homenageiam as mães. Para esta nova edição limitada, o chef gelataio Oliver Kirkham escolheu ingredientes que remetem às casas das nossas genitoras e sabores que nos aconchegam.

O Ninho com Nutella tem uma base de Leite Ninho com flocos de Nutella. O Morango com Leite Condensado traz uma dupla clássica que representa toda a doçura que só as mães têm.E por fim, o Cioccolato com Cookies é feito com cacau, leite, creme de leite e com pedaços crocantes de biscoito. Se você pedir os três juntos vai formar um napolitano da melhor qualidade.

Os novos sabores já chegaram às lojas e quiosques de Bacio di Latte em Goiânia e estarão disponíveis até o dia 27 de maio, ou até durar os estoques.