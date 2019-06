Reconhecimento

Prêmio As 50 Melhores Empresas para Trabalhar no Centro-Oeste serão homenageadas na quinta-feira (27) com o prêmio da empresa global de pesquisa, consultoria e treinamento Great Place to Work. O reconhecimento estimula as organizações a identificar, criar e manter excelentes práticas de recursos humanos e ambientes de trabalho. A premiação é realizada em…