O aplicativo “Sua Formatura” promete soluções e facilidades aos formandos, com arrecadação segura e transparente. A empresa foi fundada pelos sócios Diogo Nemésio e Daniel Cassela, em 2016.

Em Goiás, a Turma 30 de Medicina da Puc Goiás aderiu ao serviço, que tem adesão 100% digital e assinatura de contrato com validade jurídica.

Com o aplicativo, o dinheiro arrecadado com as mensalidades é investido automaticamente com rendimento de 100% do CDI, que hoje é mais rentável que a poupança.