A criação de uma planta inteligente pode compensar as limitações de espaço dando ao ambiente um nível de conforto semelhante ao presente em apartamentos maiores. Talvez até maior. É no que acredita o arquiteto Victor Tomé, diretor da City Soluções Urbanas.

Ampliar a funcionalidade e a praticidade dos imóveis de tamanho reduzido. Este foco norteou a série de lançamentos da empresa com essa proposta, iniciada com o Art Residence, em 2015, e continuada com grande sucesso pelos empreendimentos Dot Bueno Residence, Spot Marista e Hub Compact Life. O próximo lançamento, batizado de Azure Compact Life, com 1, 2 e 3 suítes, vai reunir toda a expertise adquirida ao longo desses anos no segmento.

Soluções

Iluminação natural - elemento primordial na criação de um ambiente que garanta bem-estar e sensação de amplitude para os moradores. Victor explica que as plantas dos apartamentos foram desenvolvidas de modo a possibilitar o maior número possível de portas e janelas, privilegiando a incidência direta de luz.

Compartimentação interna - Outro recurso que contribui para a dar a sensação de um espaço generoso é a utilização de mobiliário que priorize a compartimentação interna, possibilitando a organização de um número maior de itens e objetos.

“Dentro do limite da metragem, conseguimos contemplar todas as prioridades do cliente, desde que consigamos otimizar bem tudo o que ele busca.

Personalização de plantas - Outro destaque do Azure e de outros empreendimentos compactos da City e da O.M. é a possibilidade de personalização das plantas. No caso do Azure, o principal diferencial é a opção por piscina privativa nas unidades com duas suítes. Segundo Victor Tomé, o cliente poderá escolher se quer a piscina, e ainda terá liberdade para decidir entre as dimensões de outros ambientes do apartamento.

Azure

Azure aposta na presença de muita tecnologia embarcada, incluindo a gestão de recursos do condomínio por meio de aplicativo e também a guarda-entrega, uma área na portaria adaptada para delivery de alimentos, equipada com freezer e geladeira. Outros detalhes que saltam aos olhos e garantem mais comodidade e conforto são o porte-cochère, que deixa o embarque e desembarque de passageiros na frente do prédio mais seguro, e as vagas para visitantes.