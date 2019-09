Nova embaixadora

Modelo Andressa Suíta será a nova embaixadora da HiperFestas. A ação faz parte de uma comemoração pela rede de artigos para festa da marca de 100 lojas espalhadas pelo Brasil. O grupo - maior rede do país em número de lojas no segmento, com 104 unidades em 10 Estados - projeta chegar a 120 até o fim do ano. O objetivo é alcançar 300…