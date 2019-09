A rede de artigos para festa HiperFesta atinge, em 2019, a marca de 100 lojas espalhadas pelo Brasil. O grupo - maior rede do país em número de lojas no segmento - com 104 unidades em 10 Estados projeta chegar a 120 até o fim do ano. Com objetivo de alcançar 300 unidades até o fim do ano de 2021.

“Aproveitamos o ano de 2019 para fortalecer as nossas lojas já abertas e agora partimos para uma nova etapa: Consolidar-se nos Estados onde já temos lojas, abrindo novas unidades em novas cidades desses Estados" diz José Hermínio Neto, na sede da empresa, em Goiânia.

José Hermínio Neto, Paulo Henrique Agapito e Danilo dos Passos Lopes são os fundadores da HiperFesta, criada há seis anos. A empresa comercializa um portfólio de mais de 20 mil itens que atende desde uma pequena reunião de amigos ou família até grandes eventos. São produtos nas áreas de confeitaria, guloseimas, embalagens, acessórios e souvenirs.

Além do crescimento, a HiperFesta anunciou no último domingo (1º) a nova embaixadora da Marca, Andressa Suíta. “É uma honra para a HiperFesta anunciar a Andressa como a primeira embaixadora da marca. Encontramos nela uma personalidade que tem muitas características semelhantes a nós e que conversa com o nosso maior público hoje: as mães".

"A campanha realmente ficou incrível, tenho certeza que vai marcar um novo momento para a marca” conta Josué Hermínio Reis, Diretor de inovações da empresa.

A modelo conta que desde criança sempre amou festejar os momentos importantes da vida. “Desde pequena eu sempre gostei muito de festa e de ver a casa cheia. E, agora como mãe, estou aprendendo o valor de celebrar cada momento”. Sobre a nova parceria, Andressa ressalta que a marca tem tudo a ver com a sua filosofia de vida e afirma estar confiante do sucesso que será a campanha. “É muito bom poder dar rosto a uma marca, mas ser escolhida para ser embaixadora da maior rede de lojas de produtos para festas do Brasil é uma honra, afinal eu também sou cliente.” Andressa, ainda encerra brincando “Queremos festejar muito esse ano, vamos conosco? “Afinal, onde tem festa tem HiperFesta”.