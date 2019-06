Empreendimento

Lançamento Anápolis recebe o lançamento do Gran Life Medical Complex, primeiro empreendimento mixed use, uma tendência mundial para concentrar atividades, ampliar a mobilidade e gerar economia de tempo para os usuários. Situado no centro, o complexo de saúde vai gerar mais de três mil vagas de empregos e contará com shopping, torre residencial, centro clínico e…