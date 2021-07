O município de Anápolis, na região metropolitana de Goiânia, recebe o primeiro empreendimento mixed-used. O complexo Gran Life está sendo construído no centro da cidade em uma área de 5.302,17 metros quadrados.

A estrutura integra um shopping, 247 salas comerciais, 156 apartamentos residenciais com área de lazer e um hospital com consultoria do Sírio Libanes. A nova etapa do projeto foi lançada no último sábado (25), em um café da manhã para investidores.

O projeto é executado por meio de parceria entre os grupos imobiliários ALB Prime e ATMO, sob investimento do grupo Trinus Co. , gigante do empreendedorismo no Centro-Oeste, com 140 empreendimentos aplicados em 17 estados brasileiros.

HOSPITAL

O hospital construído no complexo conta com 11 pavimentos clínicos, heliponto,120 leitos e 6 salas de cirurgia.

LAZER

Além de playground, piscina e salão de festas o prédio contará com Horta Comunitária, Lounge Café, Cinema e Serviços Pay-per-use (faxineira, cuidado de idosos, banho e passeio pet, concierge, babá, personal trainer, lava car, carro e bicicleta compartilhada).

NEGÓCIOS

A área business alia espaço gourmet, restaurante no terraço e 249 salas clínicas voltadas para uso médico, com sistema de agendamento, com aplicativo médico exclusivo de gerenciamento de agenda.

A área comercial do Gran Life já foi 80% vendida e a residencial 70%. “É um projeto que se completa, um produto apoia o outro e será um diferencial para a cidade de Anápolis, a nossa intenção é a renovação”, destaca Diego Siqueira.