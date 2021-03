O preço do ovo de páscoa pesou? A coluna Empresas & Produtos traz uma alternativa. A rede American Cookies, especializada no biscoito americano e que oferece guloseimas maiores do que os tamanhos convencionais, lançou uma novidade inédita para a Páscoa: os Big Cookies.

A linha conta com duas releituras dos best-sellers recheados da rede, com o dobro do tamanho e de recheio, além do gigante Big DUO (sabor inédito), metade chocolate ao leite e metade chocolate branco.

Entre as apostas recheadas para a Páscoa desse ano, a marca brasiliense aposta:

- Big Nutella (R$ 20,00 - 200g) - biscoito de baunilha amanteigado e recheado com puro creme de avelã da marca nutella

- Big Oreo (R$ 20,00 - 200g) - biscoito de cacau 100% com brigadeiro gourmet de chocolate branco.

- Já para quem é fã do clássico cookie americano, sem recheio, a rede também investe na versão gigante, o Big Cookie Duo, Clássico com pedaços fartos de chocolate ao Leite e Branco (R$ 18,00 - 200g).

Os biscoitos gigantes da American Cookies estarão disponíveis até o dia 11/04 por delivery e take away (retirada no local), nas duas unidades em Goiás, uma em Goiânia, no Setor Marista, e outra no Valparaíso de Goiás, no Shopping Sul. Os pedidos de delivery são realizados, exclusivamente pelo app da Uber Eats em Goiânia e pelo app do ifood no Valparaíso.



Serviço American Cookies Goiânia

Endereço: Av. T-9, nº 240, galeria T9 Center, loja 2 - Setor Marista

Delivery: Uber Eats.



Serviço American Cookies Valparaíso de Goiás:

Endereço: BR-040 - Parque Esplanada III, Valparaíso de Goiás - GO, 72876-902

Delivery: Ifood