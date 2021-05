A rede American Cookies acaba de inaugurar uma unidade em Caldas Novas, em Goiás, nossa "terra das águas quentes". Essa é a 3ª unidade da marca brasiliense em Goiás e a 18ª no Brasil.

A nova loja conta com 30m² e oferece atendimento de salão, seguindo todos os protocolos de higiene recomendados, como também serviço de take out – retirada no local – e delivery.

Na unidade de Caldas são mais de 20 variações do biscoito americano no cardápio, entre versões tradicionais e recheadas da guloseima. Segundo a marca, um dos diferenciais é o uso de ingredientes de qualidade na produção da sua receita exclusiva.

Um exemplo desse cuidado é a substituição da margarina pela manteiga de leite e a ausência de gordura vegetal e conservante químico – mudanças que garantem uma massa mais amanteigada, fofinha por dentro e crocante por fora.

Outra grande aposta da marca é a generosidade nas porções, com biscoitos maiores que os disponíveis atualmente no mercado (em média 100g a unidade).



Entre os best-sellers da American Cookies já disponíveis na nova unidade, merece destaque o Cookie de Nutella com Chocolate ao Leite (R$ 12,00 - unidade) – biscoito de baunilha amanteigado e recheado com puro creme de avelã da marca nutella – e o Cookie Red Velvet com Brigadeiro de Leite Ninho (R$ 12,00 - unidade) – biscoito vermelho de cacau, recheado de brigadeiro gourmet de leite ninho e gotas de chocolate branco. Os pedidos podem ser feitos na loja física da American Cookies ou exclusivamente pelo aplicativo do Ifood.



Serviço American Cookies:

Unidade: Caldas Novas

Endereço: Av. Orcalino Santos, n. 250, Galeria Villa das Águas, Sala 4, Centro, Caldas Novas GO

Horário de Funcionamento: 13h às 22h

Entregas: App Ifood