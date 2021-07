As agências Viking e a Ensinança, que trazem como sócios Whindersson Nunes, Alex Monteiro, Kaká Diniz, Klaus Cunha, Douglas Nascimento e Igor Poggianella, anunciam a união, com objetivo de ampliar suas atuações de mercado. Conforme as empresas, que passam a se chamar VK Digital, a fusão traz como assinatura o DNA transformador no que diz respeito à venda, educação, logística e marketing digital.

“Não pense que ela é uma nova empresa, ela já existe na vida de cada pessoa que confiou em nós e em nosso trabalho. Apresentar a VK Digital é tornar público o nosso desejo de transformar, mudar o mercado e deixar claro que por aqui, mais que números, é sempre sobre pessoas!”, afirma Whindersson Nunes.

Inspiração no 7

Inspirados nos setes sábios da Grécia antiga (Sólon, Quílon, Tales de Mileto, Cleóbulo, Bias, Periandro e Pitaco), os seis sócios querem levar educação e conhecimento para o mundo. Afinal, como eles afirmam, 'sete' são as cores do arco-íris, 7 chakras, 7 são os mares, 7 maravilhas do Mundo Antigo, 7 são as notas musicais... E mais: Deus Universal, que tem 7 qualificações: IMANENTE (está contido em todas as formas existentes); TRANSCEDENTE (está acima de tudo que criou); ONISCIENTE (sabe tudo); ONIPOTENTE (tem poder ilimitado); ONIPRESENTE (está presente em toda a parte); IMUTÁVEL (não está sujeito a mudança) e IMATERIAL (não é material, em essência, é espiritual) será o mestre a abençoar essa união.