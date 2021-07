Em comemoração aos 20 anos de atividade, O Araguaia Shopping anunciou a chegada de mais duas grandes marcas no centro comercial. No fim de julho, a loja de departamento C&A inaugura no corredor da expansão. A unidade terá dois pavimentos e área total superior a 2 mil metros quadrados. Em setembro, é a vez da marca alemã de artigos esportivos Adidas. A loja será a primeira de perfil outlet em Goiânia.

De acordo com o shopping, as novidades fazem parte de expansão e reposicionamento que, recentemente, trouxes lojas da italiana Fila (outlet), Dolce Vita, Rommanel (revitalizada), Luiza Grande, Icrazy, Make Adoro, além da Bollela Odontologia, da franquia de estética e beleza Pose e da loja de milkshakes Milk Moo.

Expansão

O processo de expansão e revitalização do Araguaia Shopping teve início em 2017, com um projeto diferenciado e moderno de arquitetura que possibilitou a abertura de espaço para novas lojas e quiosques, a implantação de mais uma entrada e de um corredor de ligação com a Rua 44.



A readequação e revitalização dos espaços do shopping agora passa pela ampliação da Praça de Alimentação, pela instalação de novas escadas rolantes e elevador, além de novos acessos e comunicação no estacionamento.