Adidas abre primeira loja “House of Running” do Centro-Oeste em Goiânia

Correr é um vício para quem pratica. E de olho nesse público, nesta sexta-feira (28), a Adidas inaugura sua loja performance no Piso 2 do Flamboyant Shopping. O espaço tem o layout mais atual da marca no formato “Stadium 2.0”, com 200 metros quadrados, sendo a primeira no Centro-Oeste nomeada como “House of Running”. Com foco na corrida, o público masculino e feminino terá a disposição itens exclusivos e lançamentos mundiais. Ela contará também com uma esteira de alta tecnologia, a “Run Genie”, em que o cliente poderá testar os tênis da marca, descobrindo na hora qual o melhor modelo para suas necessidades.

Adocica, meu amor, adocica

Diversificando e aumentando o seu portfólio para atender ainda mais os clientes preocupados com uma alimentação saudável e consciente, a marca goiana Dona Raiz agora o passa a oferecer o açúcar demerara. O produto não tem aditivos químicos durante a sua fabricação e pode ser encontrado em embalagens de 500 gramas ou um quilo. Para quem não conhece, o demerara é açúcar meio termo entre o branco e o mascavo. Ele passa por um processo de refinamento, diferente do açúcar comum, que o deixa com a cor marrom claro, grãos maiores e mais nutrientes que o açúcar cristal.

Ingressos por lotes

Uma mudança para quem estiver pensando em ir passar alguns dias no Hot Park. O parque vai começar a vender seus ingressos por lotes e não mais por temporada (alta e baixa). Ao comprar pelo site, o visitante já definirá a data da ida, garantindo sua entrada e um valor mais atrativo no ingresso, com descontos que podem ultrapassar 60% em relação à bilheteria – dependendo da antecedência da compra.

Empreendedorismo comunitário

Jovens voluntários podem fazer a inscrição online de suas ações no ‘Prêmio Prudential Espírito Comunitário’, edição 2020. Os candidatos deverão ter entre 14 e 19 anos, estarem cursando o ensino médio em uma instituição de ensino público ou particular, e atuar como voluntário. As inscrições das ações voluntárias podem ser feitas pelo site: www.premioprudential.com.br. Neste ano, a sexta edição do evento terá uma categoria especial para premiar um jovem que tenha participado de ações para minimizar os impactos do novo coronavírus na sociedade. Os vencedores receberão medalhas de ouro e de prata, além de valores de R$ 25 mil e R$ 10 mil, respectivamente. Já o vencedor da categoria “Jovens contra a covid-19" será contemplado com o valor de R$ 5 mil. Os valores dos prêmios serão doados às instituições em que os jovens realizaram a ação voluntária ou outras escolhidas por eles.

Profissão valorizada