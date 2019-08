Casa própria

Imóvel

Abertas as inscrições para a segunda etapa de vendas do Residencial Padre Pereira, que será construído no Jardim Mariliza, região dos condomínios horizontais da GO-020, próximo ao Flamboyant. Com obras a serem executadas pela Elmo Engenharia, o residencial é o primeiro direcionado a servidores municipais de Goiânia, que ainda não têm casa própria…